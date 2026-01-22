Pd, maggioranza stravolge legge per le donne. Da Bongiorno una forzatura

ROMA, 22 GEN - "Un'offesa alle donne, un'offesa alle vittime e un'offesa anche alla presidente del Consiglio. Il testo Bongiorno sulla pdl sul consenso fa tornare indietro una legge di civiltà sulla violenza contro le donne e stravolge l'accordo tra opposizione e maggioranza siglato dalla stessa premier Meloni. La forzatura compiuta oggi al Senato stravolge il senso della legge che aveva l'obiettivo di tutelare le vittime rileggendo in senso limitativo le sentenze della Corte Costituzione. Un comportamento spregiudicato che fa emergere tutte le contraddizioni interne alla maggioranza e le pressioni della Lega che non ha mai creduto alla proposta". Così in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato.