Pd-M5s-Avs, l'Italia dica no al Board of peace

ROMA, 21 GEN - L'Italia dica no all'ingresso nel Board of peace promosso dal presidente Usa Trump. Lo chiedono i leader di Pd, M5s e Avs al termine dell'incontro con i rappresentanti del Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti a Montecitorio. L'Italia dica no a "all'Onu a pagamento", ha detto, tra l'altro, la leader del Pd Elly Schlein. "Non ci sono le condizioni", ha sottolineato anche il leader M5s Giuseppe Conte. Sulla stessa linea Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

ROMA

