Pd-M5s-Avs a Piantedosi, ora sciogliere Casapound e procedere a sgombero

ROMA, 12 FEB - "Chiediamo un'informativa urgente del ministro Piantedosi", "Casapound è un'organizzazione neo fascista che occupa uno stabile a Roma. Perché non viene immediatamente sgomberato" e "perché non viene sciolta?". Lo ha detto il deputato di Avs Angelo Bonelli nell'Aula della Camera in relazione alla sentenza del Tribunale di Bari che ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per cinque anni. "La sentenza fa chiarezza sull'identità di questa organizzazione", gli ha fatto eco il deputato dem Roberto Morassut. Che ha aggiunto: "Da questo momento anche formalmente Casapound è un'organizzazione illegale, fuori dalla Costituzione", "il fascismo non è un'opinione, è un crimine". "Si sciolga Casapound e la si allontani dallo stabile di Roma", ha concluso il dem. Identica richiesta dal pentastellato Alfonso Colucci: "Non ci sono più dubbi, Casapound è un'organizzazione neofascista", "ne chiediamo l'immediato scioglimento e l'immediato sgombero del palazzo abusivamente occupato a Roma. Cosa aspetta il ministro Piantedosi e cosa aspetta Meloni?".

