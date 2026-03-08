Giornale di Brescia
Pd, governo smentisca frasi Trump su aiuto italiano in guerra illegale

ROMA, 08 MAR - "Oggi sul Corriere viene riportata questa affermazione di Donald Trump: "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare". Nel contesto di una guerra illegale, che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nel Mediterraneo, è un'affermazione grave e inquietante. L'Italia deve lavorare per fermare una guerra contraria ai nostri principi e ai nostri interessi, non per "cercare di aiutare". Il Governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni di Donald Trump? Gli italiani hanno diritto di sapere la verità". Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria Pd.

