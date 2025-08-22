Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pd, Decaro l'uomo giusto e ora serve generosità di tutti

Antonio Decaro, presidente Ance, all'evento Intesa Sanpaolo "Energia e Comunità Energetiche rinnovabili" presso la sala belgioioso a Milano, 19 aprile 2023.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI (npk)
Antonio Decaro, presidente Ance, all'evento Intesa Sanpaolo "Energia e Comunità Energetiche rinnovabili" presso la sala belgioioso a Milano, 19 aprile 2023.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI (npk)
AA

ROMA, 22 AGO - "La disponibilità manifestata da Antonio Decaro a candidarsi a Presidente della Puglia è un'ottima notizia ed è proprio quello che speravamo. Per noi è la candidatura più competitiva da mettere a disposizione della coalizione che vogliamo costruire per vincere contro la destra e continuare a governare la Puglia". Lo afferma Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale Pd, spiegando che "alle liste del Pd lavoreremo come sempre con il partito regionale. Da questo punto di vista, chiediamo a tutti, a partire da chi ha svolto ruoli di maggiore responsabilità politica, di mettere in campo generosità senza precondizioni ma pensando al lavoro di squadra, perché in un partito nessuno decide da solo e perché l'unità è essenziale per costruire un progetto che risponda ai bisogni concreti dei cittadini". "Decaro - sottolinea Taruffi - è la persona giusta per portare avanti una storia importante che ha caratterizzato il centrosinistra e il governo della Puglia negli ultimi 20 anni. Anni in cui il centrosinistra, grazie al lavoro di chi in questo lungo periodo ha guidato la Regione, ha saputo essere il motore dell'innovazione e del cambiamento. E su questa strada si deve proseguire". "Siamo già al lavoro per costruire la coalizione più inclusiva e plurale per vincere in Puglia", aggiunge l'esponente dem: "Alle liste del Pd lavoreremo come sempre con il partito regionale. Da questo punto di vista, chiediamo a tutti, a partire da chi ha svolto ruoli di maggiore responsabilità politica, di mettere in campo generosità senza precondizioni ma pensando al lavoro di squadra, perché in un partito nessuno decide da solo e perché l'unità è essenziale per costruire un progetto che risponda ai bisogni concreti dei cittadini. Questo è lo spirito con cui lavoreremo alle liste del Pd, perché queste ci competono. Adesso avanti al lavoro per la Puglia".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario