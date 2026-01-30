Pd, comitato Remigrazione grida 'Matteotti sta bene dove sta!'

ROMA, 30 GEN - "Matteotti? Sta bene dove sta". E' la risposta data da esponenti del comitato 'Remigrazione e riconquista' ai giornalisti che a pochi passi da Montecitorio, riferivano loro della protesta del deputato Riccardo Magi con una foto di Giacomo Matteotti e la scritta "La Storia vi osserva". Il video in cui si sente la risposta è stato diffuso sui social del Pd aggiungendo: "Ecco chi voleva parlare oggi alla Camera".