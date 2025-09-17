Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Pd, ci costituiamo parte civile nel processo Vassallo

20100906-POLLICA-IL LUOGO DOVE E' STATO UCCISO IL SINDACO VASSALLO DEPOSTO UN MAZZO DI FIORI ANSA/PASQUALE STANZIONE
20100906-POLLICA-IL LUOGO DOVE E' STATO UCCISO IL SINDACO VASSALLO DEPOSTO UN MAZZO DI FIORI ANSA/PASQUALE STANZIONE
AA

ROMA, 17 SET - "Il Partito Democratico presenterà istanza di costituzione di parte civile nel processo per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo". Così in una nota l'ufficio stampa del Partito Democratico". "Il Partito Democratico continuerà ad onorare la memoria di Angelo Vassallo e a sostenere la sua battaglia per la legalità, la trasparenza e contro ogni forma di criminalità organizzata. Saremo al fianco della comunità di Pollica e della famiglia Vassallo per ribadire con forza che l'impegno contro le mafie e la corruzione e la ricerca della verità sull'omicidio Vassallo restano una priorità assoluta della nostra azione politica", conclude la nota.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario