Pd, Bernini chieda scusa agli studenti e corregga una riforma disastrosa

ROMA, 12 DIC - "Sarebbe stato auspicabile che, a mente fredda, la ministra Bernini chiedesse scusa agli studenti per la scomposta e imbarazzante reazione di ieri. Oggi invece insiste associandoli a Landini e Schlein. Gli studenti protestano non perché glielo chiede il Pd o la Cgil, ma perché gli era stato annunciata l'abolizione del numero chiuso e dei test a crocette e, invece, si ritrovano entrambe le cose in un sistema di selezione molto peggiorato, che ha creato il caos e che, nella migliore delle ipotesi, farà perdere un anno a due terzi di loro. La ministra lasci perdere le imitazioni di Berlusconi e si renda finalmente disponibile a un confronto vero con le associazioni degli studenti e le forze parlamentari, per correggere quanto prima una riforma che si è rivelata un disastro perfino peggiore delle aspettative". Così in una nota Alfredo D'Attorre, responsabile Università nella segreteria nazionale del Pd.

ROMA

