P.Chigi, governo impegnato per la stabilità del Medio Oriente

ROMA, 28 FEB - "Il Governo, come già in passato, continuerà a impegnarsi con i partner europei, regionali e internazionali per una soluzione a favore della stabilità della Regione e al contempo ha rinnovato la sua vicinanza alla popolazione civile iraniana che, con coraggio, nelle scorse settimane ha richiesto il rispetto dei suoi diritti civili e politici, subendo una repressione violenta e ingiustificabile". Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi dopo il vertice d'urgenza a Palazzo Chigi dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran.

Argomenti
ROMA

