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Italia e Estero

P.Chigi, condividiamo con Malta il monitoraggio della petroliera russa

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ROMA, 13 MAR - "Premesso che l'imbarcazione si trova attualmente all'interno della zona SAR maltese, e che le autorità di Malta hanno stabilito una distanza di sicurezza minima di 5 miglia nautiche, il Governo italiano ha assicurato al Governo de La Valletta la condivisione del monitoraggio avviato fin dal primo momento". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi dopo il vertice, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, sulla "situazione della nave LNG Arctic Metagaz, battente bandiera russa, che trasporta consistenti quantitativi di gas, olio pesante e gasolio e che da alcuni giorni si trova alla deriva, senza equipaggio, nel Mar Mediterraneo". "L'Italia - viene spiegato - ha inoltre confermato la propria disponibilità a svolgere attività di supporto, in attesa delle determinazioni delle autorità maltesi, con le quali rimane in costante contatto".

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