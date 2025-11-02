Paura per l'ex capo avvocata dell'Idf, sparita lasciando lettera

ROMA, 02 NOV - La polizia e l'Idf stanno cercando la principale avvocata dell'esercito dimissionaria Yifat Tomer-Yerushalmi, dopo che la sua auto è stata ritrovata nei pressi della Cliff Beach di Tel Aviv con una lettera al suo interno. Lo riferiscono i media di Israele. Tomer-Yerushalmi la settimana scorsa si è dimessa dopo che il ministro della Difesa, Israel Katz, ha tentato di destituirla per aver autorizzato la fuga di notizie sulle violenze contro un detenuto palestinese a Sde Teiman riprese dalla videosorveglianza. Ynet scrive che la donna era attesa a un interrogatorio nei prossimi giorni con l'accusa di ostruzione alle indagini, divulgazione di informazioni classificate e falsa dichiarazione giurata. Secondo quanto riportato da N12, la famiglia aveva segnalato la scomparsa alle autorità locali. Il Jerusalem Post riferisce che l'Idf ha detto che utilizzerà tutte le risorse disponibili per rintracciarla. Non si hanno contatti con la donna da questa mattina.