Paura per l'ex capo avvocata dell'Idf, sparita lasciando lettera

epa12430649 A photo taken while embedded with the Israeli Army and cleared by Israeli military censors shows Israeli army soldiers riding military vehicles in front of war-destroyed buildings in the vicinity of the Jordanian Field Hospital in Gaza City, 03 October 2025 (issued 04 October 2025). Israel's military said on 04 October to advance readiness for the implementation of the first phase of the Trump plan for the release of the hostages while the same time make the safety of IDF troops a top priority and allocate all IDF capabilities to the Southern Command to ensure the protection of the troops. EPA/JACK GUEZ / POOL --PHOTO TAKEN DURING A CONTROLLED TOUR AND SUBSEQUENTLY EDITED UNDER THE SUPERVISION OF THE ISRAELI MILITARY--
ROMA, 02 NOV - La polizia e l'Idf stanno cercando la principale avvocata dell'esercito dimissionaria Yifat Tomer-Yerushalmi, dopo che la sua auto è stata ritrovata nei pressi della Cliff Beach di Tel Aviv con una lettera al suo interno. Lo riferiscono i media di Israele. Tomer-Yerushalmi la settimana scorsa si è dimessa dopo che il ministro della Difesa, Israel Katz, ha tentato di destituirla per aver autorizzato la fuga di notizie sulle violenze contro un detenuto palestinese a Sde Teiman riprese dalla videosorveglianza. Ynet scrive che la donna era attesa a un interrogatorio nei prossimi giorni con l'accusa di ostruzione alle indagini, divulgazione di informazioni classificate e falsa dichiarazione giurata. Secondo quanto riportato da N12, la famiglia aveva segnalato la scomparsa alle autorità locali. Il Jerusalem Post riferisce che l'Idf ha detto che utilizzerà tutte le risorse disponibili per rintracciarla. Non si hanno contatti con la donna da questa mattina.

