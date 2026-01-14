Paura per incendio, anziana e 4 bimbi portati attraverso i balconi

SALERNO, 14 GEN - Tanta paura e alcuni intossicati dal fumo per il rogo in uno stabile in via don Romolo Murri, a Eboli (Salerno). Alcuni inquilini, notando delle fiamme provenire dal sottoscala del condominio, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco di Eboli giunti con un'autoscala e un'autobotte. Appena dentro il fabbricato, i pompieri si sono resi conto che a bruciare era un cumulo di materiale di vario tipo, di plastica, gomma oltre alla presenza di bombole di GPL prontamente tirate fuori e raffreddate. Le prime operazioni hanno portato all'individuazione del rogo e allo spegnimento delle fiamme, mentre il personale con i mezzi di supporto ha individuato una anziana allettata e quattro bambini all'ultimo piano che, dai balconi, sono stati recuperati e portati in salvo, affidandoli alle cure dei sanitari. La situazione appariva particolarmente complessa data la quantità di fumo tossico che aveva invaso tutto il vano scale e qualche appartamento a seguito dell'apertura delle porte d'ingresso degli stessi. Tutte le persone coinvolte sono state trasportate nei vari ospedali di zona e alcuni anche a Napoli, a seguito dell'inalazione dei fumi dovuti alla combustione. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche i sanitari del 118, le forze dell'ordine e il primo cittadino del Comune di Eboli.