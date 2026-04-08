Patteggia due anni il pensionato che investì e uccise Sara Piffer

TRENTO, 08 APR - Ha patteggiato due anni per omicidio stradale, con pena sospesa, il pensionato di 72 anni che il 24 gennaio 2025 investì e uccise con la sua auto la 19enne Sara Piffer, promettente ciclista di Palù di Giovo che si stava allenando in compagnia del fratello su via Battisti, una strada che collega i paesi di Mezzocorona e Mezzolombardo, in Trentino. All'uomo è stata sospesa la patente per quattro anni. La ragazza di Palù di Giovo, in valle di Cembra, dove abitava con la famiglia, correva per la Mendelspeck e aveva iniziato a gareggiare per il Velo Sport Mezzocorona con buoni profitti. Nel 2024, con il Team Mendelspeck Ge-Man, era riuscita a vincere a Corridonia, nelle Marche, e nella crono trentina di Verla/Maso Roncador aveva sfiorato il bersaglio classificandosi in seconda posizione.