Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Patteggia due anni il pensionato che investì e uccise Sara Piffer

AA

TRENTO, 08 APR - Ha patteggiato due anni per omicidio stradale, con pena sospesa, il pensionato di 72 anni che il 24 gennaio 2025 investì e uccise con la sua auto la 19enne Sara Piffer, promettente ciclista di Palù di Giovo che si stava allenando in compagnia del fratello su via Battisti, una strada che collega i paesi di Mezzocorona e Mezzolombardo, in Trentino. All'uomo è stata sospesa la patente per quattro anni. La ragazza di Palù di Giovo, in valle di Cembra, dove abitava con la famiglia, correva per la Mendelspeck e aveva iniziato a gareggiare per il Velo Sport Mezzocorona con buoni profitti. Nel 2024, con il Team Mendelspeck Ge-Man, era riuscita a vincere a Corridonia, nelle Marche, e nella crono trentina di Verla/Maso Roncador aveva sfiorato il bersaglio classificandosi in seconda posizione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRENTO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario