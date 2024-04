Patenti false a Siracusa, oltre cento indagati

Consentivano a cittadini stranieri, per lo più marocchini, di ottenere in modo fraudolento patenti di guida italiane. Per questo, quattro cittadini marocchini sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Udine in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere al termine dell'operazione Forgery che ha consentito di individuare e smantellare la banda. Agli arresti domiciliari anche una italiana di 78 anni, ex titolare di un'autoscuola e agenzia di pratiche automobilistiche di Udine. Denunciati anche 112 cittadini stranieri che hanno ottenuto le patenti in modo fraudolento. Udine, 24 maggio 2018. ANSA/ POLIZIA DI STATO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++