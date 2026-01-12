Patagonia argentina in fiamme, già bruciati 15mila ettari

EL HOYO, 12 GEN - Gli incendi forestali nella Patagonia argentina hanno già distrutto circa 15mila ettari e continuano a minacciare diversi centri abitati, secondo quanto riportano i principali media del Paese. Il fronte più esteso è attivo nella provincia di Chubut, dove le fiamme, divampate quasi una settimana fa, hanno devastato oltre 11.900 ettari di boscaglia e foreste. Secondo il Servizio provinciale dei Vigili del fuoco, alle operazioni di spegnimento partecipano decine di squadre di intervento, supportate da mezzi aerei. Il governatore di Chubut, Ignacio Torres, ha parlato di incendi "provocati intenzionalmente" e ha annunciato una ricompensa per chi fornirà informazioni utili alle indagini. Il governo argentino ha disposto il dispiegamento di centinaia di operatori e il supporto logistico delle Forze armate, mentre il Cile ha offerto assistenza per fronteggiare l'emergenza. Le operazioni di spegnimento restano tuttavia ostacolate dalle condizioni climatiche avverse, in particolare dai forti venti che alimentano l'avanzata delle fiamme.