Pasolini, presentata in Procura istanza riapertura indagine

ROMA, 26 NOV - E'stata presentata in Procura, a Roma, una nuova istanza con la quale si chiede la riapertura dell'indagine sulla morte dello scrittore Pier Paolo Pasolini ucciso ad Ostia il 2 novembre del 1975. Il procedimento venne archiviato nel 2015. La richiesta di riapertura è stata depositata dall'avvocato Stefano Maccioni in nome e per conto dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, del regista David Grieco e di Giovanni Giovannetti, scrittore ed editore. L'istanza è legata a "nuovi elementi emersi anche dalla visione delle immagini fornite dalla Rai del telegiornale dell'epoca - si spiega in una nota - ma soprattutto fondata sulla elaborazione dei dati finora raccolti che devono necessariamente essere letti unitariamente e che conducono ad un'unica conclusione: Pelosi non era con certezza da solo la sera dell'omicidio quindi è fondamentale accertare chi fosse con lui quella sera". Nel 2016 e nel 2023 sono state presente istanze di riapertura ma entrambe respinte dalla Procura.