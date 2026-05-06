Pasdaran, 'sarà possibile il transito sicuro a Hormuz con la fine delle minacce'

ROMA, 06 MAG - La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha dichiarato che il transito sicuro attraverso lo stretto di Hormuz sarà garantito con la fine delle minacce statunitensi e l'introduzione di nuove procedure. Lo riportano i media statali, citati da Reuters, nella prima reazione dell'Iran alla sospensione delle operazioni statunitensi volte ad aiutare le navi bloccate ad attraversare lo stretto.