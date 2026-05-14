Pasdaran, 'nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi a Hormuz'

ROMA, 14 MAG - Nuovi protocolli iraniani per il transito delle navi cinesi a Hormuz. Lo annuncia l'agenzia Fars, riportata da Reuters sul suo sito. Un funzionario della marina dei Pasdaran ha annunciato che da ieri trenta imbarcazioni hanno attraversato Hormuz e che il nuovo assetto segue le richieste del ministro degli Esteri e dell'ambasciatore cinese in Iran. Non è al momento chiaro quale siano state le modifiche, ricorda la stessa Reuters, considerato "che l'Iran aveva già indicato durante la guerra che le navi neutrali, in particolare quelle legate a Pechino, potevano transitare in coordinamento con Teheran".