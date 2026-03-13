Giornale di Brescia
Pasdaran, 'nuove proteste avranno risposta più dura che a gennaio'

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 13 MAR - Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha avvertito che qualsiasi nuova protesta contro il governo incontrerà una risposta "più devastante" rispetto a quella di gennaio, quando diverse migliaia di persone furono uccise. "Oggi, il nemico, incapace di raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo, sta nuovamente cercando di seminare il terrore e provocare rivolte", ha affermato l'Irgc in una dichiarazione trasmessa in tv, promettendo "una risposta ancora più devastante di quella dell'8 gennaio" in caso di ulteriori disordini. (ANSA-AFP).

