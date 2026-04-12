Pasdaran minacciano, 'intrappoleremo i nemici nel vortice mortale di Hormuz'

TEHERAN, 12 APR - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che le forze di sicurezza iraniane hanno il pieno controllo dello Stretto di Hormuz, punto nevralgico per il traffico marittimo, avvertendo che i nemici rimarranno intrappolati nel suo "vortice mortale" in caso di qualsiasi errore di valutazione. "Tutto il traffico... è sotto il pieno controllo delle forze armate", ha affermato il comando navale delle Guardie in un post in lingua persiana su X, dopo che il presidente Donald Trump ha ordinato il blocco navale statunitense dello Stretto. "Il nemico rimarrà intrappolato in un vortice mortale nello Stretto se farà la mossa sbagliata", ha aggiunto, pubblicando un video che mostra le navi nel mirino.