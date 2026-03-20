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Pasdaran, 'il nostro portavoce ucciso dagli attacchi Usa-Israele'

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(ANSA-AFP) - TEHERAN, 20 MAR - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso il loro portavoce Ali Mohammad Naini. Naini "è stato martirizzato nel vile e criminale attacco terroristico condotto dalla parte americano-sionista all'alba", hanno affermato le Guardie in una dichiarazione sul loro sito web Sepah News. (ANSA-AFP).

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