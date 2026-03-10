Pasdaran, 'Il futuro della regione è nelle mani delle nostre forze armate'

(ANSA-AFP) - ROMA, 10 MAR - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che "determineranno la fine della guerra" in Medio Oriente, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il conflitto si concluderà "presto". "Siamo noi a determinare la fine della guerra", hanno affermato in una dichiarazione, come riporta Afp. "Gli equilibri e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate; le forze americane non porranno fine alla guerra", si legge nella dichiarazione. (ANSA-AFP).