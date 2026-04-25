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Pasdaran, 'il controllo di Hormuz è la strategia definitiva dell'Iran'

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TEHERAN, 25 APR - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato che il controllo dello Stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per le forniture globali di petrolio e gas, rappresenta la "strategia definitiva" di Teheran nel suo conflitto con gli Stati Uniti. "Controllare lo Stretto di Hormuz e mantenere l'ombra del suo effetto deterrente sull'America e sui sostenitori della Casa Bianca nella regione è la strategia definitiva dell'Iran islamico", hanno affermato le Guardie in una dichiarazione sul loro canale Telegram ufficiale.

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