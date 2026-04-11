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Pasdaran, 'agiremo severamente con le navi militari che transitano a Hormuz'

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TEHERAN, 12 APR - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno minacciato di trattare "severamente" qualsiasi nave militare che transiti a Hormuz. Lo riporta la tv di stato iraniana, dopo che il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che due navi da guerra della Marina statunitense avevano attraversato la strategica via d'acqua per sminare l'area dalle mine posizionate da Teheran. "Qualsiasi tentativo da parte di navi militari di attraversare lo Stretto di Hormuz sarà trattato severamente. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha piena autorità per gestire lo Stretto di Hormuz in modo intelligente", ha dichiarato il Comando Navale delle Guardie, secondo l'emittente statale Irib, aggiungendo che il passaggio dello stretto sarebbe "concesso alle navi civili solo a determinate condizioni".

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