Pasdaran, 'abbiamo attaccato la portaerei Usa Lincoln nel Golfo'

TEHERAN, 01 MAR - Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato di aver attaccato la portaerei americana Uss Abraham Lincoln nel Golfo. "La portaerei statunitense Abraham Lincoln è stata colpita da quattro missili balistici", hanno affermato i pasdaran in una dichiarazione diffusa dai media locali, avvertendo che "la terra e il mare diventeranno sempre più il cimitero degli aggressori terroristici".

