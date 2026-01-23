Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Partorisce in auto nel Cremonese, stanno bene mamma e figlia

AA

CREMONA, 23 GEN - Una 29enne ha partorito in macchina oggi pomeriggio a Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona. Residente a Formigara, la donna era sull'auto guidata dal compagno, diretti all'ospedale di Crema, quando le forti contrazioni hanno convinto la coppia che non ci fosse più tempo. Vettura parcheggiata in un distributore e allarme lanciato al 118. Non hanno fatto in tempo ad arrivare, i soccorritori: la cremonese ha dato alla luce la sua bimba con l'aiuto del compagno. Poi è stata trasportata all'ospedale. Mamma e figlia sono in buone condizioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CREMONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario