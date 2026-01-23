Partorisce in auto nel Cremonese, stanno bene mamma e figlia

CREMONA, 23 GEN - Una 29enne ha partorito in macchina oggi pomeriggio a Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona. Residente a Formigara, la donna era sull'auto guidata dal compagno, diretti all'ospedale di Crema, quando le forti contrazioni hanno convinto la coppia che non ci fosse più tempo. Vettura parcheggiata in un distributore e allarme lanciato al 118. Non hanno fatto in tempo ad arrivare, i soccorritori: la cremonese ha dato alla luce la sua bimba con l'aiuto del compagno. Poi è stata trasportata all'ospedale. Mamma e figlia sono in buone condizioni.