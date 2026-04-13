'Partiti i lavori all'ippodromo di Capannelle, a settembre le corse'

ROMA, 13 APR - Sono iniziati oggi i lavori di sistemazione e riqualificazione delle piste dell'ippodromo delle Capannelle a Roma. Ad annunciarlo è Alessandro Onorato, assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma, che ha rilanciato l'obiettivo di far ripartire le corse dei cavalli entro settembre. Lo storico impianto romano è infatti al centro di una vicenda travagliata sul fronte della gestione, che ha comportato un drastico calo delle giornate di corsa (non ce ne è stata nessuna nel 2026). Per il momento, ha spiegato Onorato, la gestione resta al Comune di Roma, attraverso la società controllata Zètema. Nel mentre il Comune sta tentando di assegnarla a un nuovo concessionario. A subentrare sarebbe dovuta essere Marsicana srl, arrivata prima alla gara fatta a dicembre dell'anno scorso dal Comune di Roma, ma la società poi non ha firmato il contratto, quindi al momento "stiamo attendendo che il ministero dell'Agricoltura ci dica se possiamo affidare la gestione a Caroli, la società seconda arrivata", ha spiegato Onorato. Gli interventi iniziati oggi consistono nel rifacimento della pista di galoppo, sia della parte in erba sia della parte in sabbia, per un valore di poco meno di 300mila euro. Si tratta di lavori che, ha sottolineato Onorato, "abbiamo pagato noi di Roma Capitale e per i quali poi chiederemo i danni a HippoGroup", la società che per oltre 60 anni ha gestito l'ippodromo e che - accusa Onorato - si è resa responsabile di "una evidente mala gestione".