Partiti i due cacciamine italiani, diretti a Gibuti

ROMA, 15 MAG - Sono partiti da Augusta - a quanto si apprende - i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello Stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le due unità, il 'Crotone' e il Rimini', sono inizialmente diretti a Gibuti, che raggiungeranno attraverso lo Stretto di Suez. Servirà quasi un mese di navigazione ai due cacciamine per raggingere il Golfo.