Partita la Race for the cure, in 200mila per la lotta al tumore del seno

ROMA, 10 MAG - È partita da piazza della Bocca della verità a Roma la 27esima edizione della gara podistica Race for the cure, la più grande manifestazione al mondo a sostegno della ricerca sul tumore del seno. "Quest'anno abbiamo raggiunto il record di 120mila donatori", ha detto Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia. Stimati in totale circa 200mila partecipanti. "Una meravigliosa marea umana", ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri alla partenza della Race. Presente anche Laura Mattarella in veste di presidente del comitato d'onore della Race for the cure.