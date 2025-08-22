Partigiana Paola Del Din compie oggi 102 anni

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è giunto questa mattina a Udine, inatteso, per prendere parte alle celebrazioni della città per i cento anni di Paola Del Din. La quale, intervenendo, ha detto: "In questi 100 anni ho imparato una filosofia di vita che si basa sul darsi da fare e sul fare il proprio dovere. Siccome io lo ho fatto sempre, posso dire quello che penso, anche se non piace a chi mi sta ascoltando". Del Din, eroina della Resistenza, ha compiuto 100 anni il 22 agosto scorso. ANSA/Alberto Rochira