Partigiana Paola Del Din compie oggi 102 anni
Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è giunto questa mattina a Udine, inatteso, per prendere parte alle celebrazioni della città per i cento anni di Paola Del Din. La quale, intervenendo, ha detto: "In questi 100 anni ho imparato una filosofia di vita che si basa sul darsi da fare e sul fare il proprio dovere. Siccome io lo ho fatto sempre, posso dire quello che penso, anche se non piace a chi mi sta ascoltando". Del Din, eroina della Resistenza, ha compiuto 100 anni il 22 agosto scorso. ANSA/Alberto Rochira
TRIESTE, 22 AGO - La partigiana Paola Del Din, nota durante la Resistenza con il nome di battaglia di "Renata", medaglia d'oro al valor militare, compie oggi 102 anni. È nata il 22 Agosto 1923 a Pieve di Cadore (Belluno) ed è stata la prima donna paracadutista italiana a fare un lancio di guerra. Aveva militato tra le fila della Brigata Osoppo ed è stata una agente del Soe, lo Special operations executive britannico, tanto da essere ricordata dal Re Carlo d'Inghilterra nel suo discorso a Camere riunite il 9 aprile a Montecitorio. Anche la premier Giorgia Meloni le ha più volte confermato la stima, definendola "una donna straordinaria".
