Partecipa a corteo a Venezia, esponente Pd insultata sui social

MONSELICE (PADOVA), 05 OTT - Insulti sessisti e minacce sui social contro Eleonora Guizzaro, 29 anni, candidata del Partito democratico alle elezioni regionali in Veneto, dopo la pubblicazione di un video in cui annunciava la sua partecipazione alla manifestazione per la pace svoltasi a Venezia venerdì scorso. Lo denuncia oggi in una nota la stessa esponente dem di Monselice (Padova), allegando alcune schermate dei commenti offensivi ricevuti su X. Il video pubblicato dalla candidata ha raggiunto 158mila visualizzazioni in poche ore, scatenando oltre mille commenti, molti dei quali contenenti offese e intimidazioni, di matrice principalmente discriminatoria: "Torna in cucina a lavare i piatti e nel bagno a pulire il cesso", "Ti farei fare la fame", assieme a offese come "zecca" e altro. Guizzaro ha documentato gli insulti ricevuti, conservando screenshot e valutando eventuali azioni legali nei confronti dei responsabili. "Ho partecipato allo sciopero e alla manifestazione in difesa dei diritti umani - afferma Guizzaro - e per dovere di solidarietà nei confronti della popolazione civile di Gaza, gravemente provata da massacri e privazioni. I gazawi hanno bisogno di beni di prima necessità e gli aiuti umanitari non devono essere bloccati. Condanno i crimini di guerra dell'Idf, ma sono vicina agli israeliani che protestano contro l'esecutivo di Benjamin Netanyahu e ai famigliari degli ostaggi ancora in mano ai terroristi di Hamas. Sono passati due anni dal 7 ottobre 2023 e mi riempie di sdegno vedere striscioni che ribattezzano un pogrom 'Giornata della resistenza palestinese' o pietre di inciampo profanate. Sono una persona che crede nel dialogo civile e nel rispetto degli altri. Tutti valori che i leoni da tastiera non conoscono. Gli insulti non mi fermeranno. Ora, con maggiore forza, porterò avanti la mia campagna elettorale", conclude.