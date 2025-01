Parte un colpo di fucile, ferito accidentalmente un 20enne

PORTOGRUARO (VENEZIA), 10 GEN - Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito in maniera seria per un colpo di fucile partito accidentalmente. L'incidente si è verificato ieri sera a Portogruaro (Venezia). Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il proprietario dell'arma - detenuta legalmente - che stava facendo vedere all'amico, ha premuto il grilletto e un proiettile ha colpito il coetaneo al petto. Subito dopo l'allarme, il ragazzo è stato soccorso sul posto e trasferito in elicottero all'ospedale di Mestre (Venezia): non è in pericolo di vita. Il proprietario del fucile è indagato per lesioni dalla Procura di Pordenone, competente per territorio.