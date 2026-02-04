Parte la campagna 'è inverno, adotta un cane anziano'

ROMA, 04 FEB - Adottare un animale anziano, soprattutto d'inverno, significa salvare una vita che ha ancora tanto da dare. Questo è l'obiettivo della campagna Adotta un animale anziano di "Quattro Zampe in Famiglia", il sito gratuito che aiuta a trovare cani e gatti da adottare tra quelli che nei rifugi di tutta Italia stanno cercando una casa. La campagna - spiega una nota - è sostenuta da Gaia Animali&Ambiente, che ha scelto di offrire a cani e gatti anziani maggiori possibilità di essere notati e adottati. Gli animali anziani, nonostante la loro dolcezza e la gratitudine che sanno dare, restano per anni nei rifugi in attesa di una seconda possibilità. E temono più di tutti il freddo invernale. "Il gelo non fa rumore, ma in canile si sente forte. Un cane anziano non chiede molto: solo di non tremare da solo", è l'appello del presidente di Gaia, Edgar Meyer. Quattro Zampe in Famiglia, il portale di riferimento per chi desidera adottare un cane, vuole rovesciare questo assunto. "Con la campagna Adotta un animale anziano promuoviamo la consapevolezza che adottare un animale maturo non è un gesto di pietà, ma un atto di profondo rispetto e amore", spiega la fondatrice del portale Loredana Verga. Perché adottare un cane o un gatto anziano? "I motivi sono tanti", risponde Edgar Meyer. "È più tranquillo, educato e affettuoso. Ha esigenze semplici e una routine rilassata. Ama la serenità della casa, la vicinanza dell'essere umano e sa adattarsi con facilità alla vita familiare". Non solo. "Ogni giorno con lui è un dono: restituisce con il cuore tutta la fiducia che riceve. Adottare un cane anziano significa ridargli dignità, serenità e calore umano dopo una vita spesso difficile. Ma significa anche scoprire una compagnia discreta, piena di riconoscenza e di amore autentico", sottolinea Meyer. Ora, a Quattro Zampe in Famiglia, è il turno dei cani anziani, troppe volte dimenticati e "invisibili" nei canili rispetto ai cuccioli. "Adottare è anche questo: spegnere il freddo di una vita intera", conclude Verga.