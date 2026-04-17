Parte di un sarcofago romano nel muro di un ristorante, scatta sequestro

CASERTA, 17 APR - Un frammento di storia antica risalente all'epoca romana, incastonato nella muratura di un ristorante, è stato portato alla luce dai carabinieri a Pietravairano, nel Casertano. Il titolare del locale, che sapeva della circostanza, è stato denunciato per violazioni in materia di tutela del patrimonio culturale. Il ritrovamento è avvenuto durante una mirata attività investigativa realizzata dai carabinieri della stazione di Vairano Scalo, con il supporto tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Caserta e il coordinamento a distanza dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli. I militari hanno concentrato le ricerche in un noto ristorante della zona, situato sulla Strada Statale Annunziata. Durante il controllo, alla base di una fontana in muratura realizzata sulla facciata del locale, è così emerso un elemento tanto insolito quanto prezioso, ovvero una porzione di sarcofago in calcare risalente all'età romana imperiale. Si tratta della parte inferiore sinistra del manufatto, delle dimensioni di circa 60 per 40 centimetri, decorata con un bassorilievo raffigurante una scena di combattimento. Un reperto di significativo valore storico e archeologico, la cui presenza, sebbene accompagnata da una giustificazione circa la lecita provenienza, ha reso necessario l'immediato intervento delle autorità. Il frammento è stato quindi sequestrato ma lasciato in loco, vista l'impossibilità di procedere alla sua rimozione senza rischi per l'integrità del bene e della struttura che lo ingloba.