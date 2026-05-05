Parte con il segno più il 2026 del libro grazie agli acquisti delle biblioteche

ROMA, 05 MAG - Parte con il segno più il 2026 del libro in Italia: nei primi quattro mesi dell'anno l'editoria di varia nei canali trade, ovvero narrativa e saggistica a stampa venduta nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione, è cresciuta rispetto ai primi quattro mesi del 2025 del 2,5% a copie e del 3,8% a valore, con un incremento di 740mila copie acquistate, pari a una maggior spesa di 16,4 milioni di euro. "Gli acquisti delle biblioteche, grazie al fondo da 60 milioni di euro del ministro della Cultura Alessandro Giuli, trainano questo avvio di anno e sono per noi una boccata d'ossigeno - spiega il presidente dell'Associazione Italiana Editori (Aie) Innocenzo Cipolletta -. Ma sui consumi delle famiglie pesano inflazione e incertezza sul futuro: nonostante questi quattro mesi positivi, prevediamo un anno complesso". I dati sull'editoria di varia nel 2025-2026 rielaborati dall'ufficio studi di Aie su rilevazione di NielsenIQ BookData e quelli relativi all'editoria scolastica e universitaria nel 2025 saranno al centro dell'incontro organizzato dall'Associazione editori al Salone Internazionale del Libro di Torino, il 15 maggio in sala Rossa dalle 10.30 alle 12.30, Dove sta andando il mercato del libro nel 2026? - Come cambiano i consumi e la domanda del pubblico. Con la moderazione di Sabina Minardi (L'Espresso) e introdotti da un intervento di Cipolletta, illustreranno l'andamento dei rispettivi settori i presidenti dei Gruppi di Aie Lorenzo Armando (Piccoli editori), Renata Gorgani (Editoria di varia), Maurizio Messina (Accademico Professionale) e Giorgio Riva (Educativo). A seguire l'approfondimento sulle sfide del mercato e l'andamento dei generi con Alessandra Carra (Gruppo Feltrinelli), Andrea Giunti (Gruppo Giunti), Filippo Guglielmone (Gruppo Mondadori), Agnese Manni (Manni Editori), Giovanni Mattioli (Sergio Bonelli Editore), Stefano Mauri (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) e Maria Teresa Panini (Franco Cosimo Panini).