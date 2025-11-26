Giornale di Brescia
Parte campagna per raccolta fondi dell'Unhcr 'Emergenza Inverno'

ROMA, 26 NOV - Parte la campagna di raccolta fondi 'Emergenza Freddo' di Unhcr che serviranno a finaziare il piano invernale, già operativo, in sette Paesi: Afghanistan, Pakistan, Siria, Giordania, Libano, Ucraina e Moldavia. Tutti possono donare su unhcr.it Gli interventi includono riparazione di case bombardate e isolamento di abitazioni e centri collettivi, distribuzione di coperte, vestiti caldi, lampade solari e stufe, assistenza economica diretta per acquistare cibo, medicine e abiti invernali. A sostenere la campagna Emergenza Inverno ci sono volti noti come Lino Guanciale, Ambasciatore di Buona Volontà di Unhcr, e i testimonial Francesco Pannofino ed Elena Sofia Ricci. Anche Ida di Filippo del noto programma TV, Casa a prima vista, ha deciso di lanciare un appello a sostegno dei milioni di rifugiati e sfollati che devono affrontare l'inverno senza casa. Infine, Pratt e Slimdogs, hanno coinvolto alcuni tra i più seguiti creators e youtubers italiani in una maratona live su YouTube, "Pratt & Friends per Unhcr: un altro inverno lontano da casa". Hanno partecipato Niccolò Califano, Massele, 151eg, Dario Moccia, InnTale, Space Valley, Chimicazza e Save a Gamer. "La drastica riduzione dei fondi ci costringe a limitare il supporto invernale - spiega Laura Iucci, direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia - Questo significa che migliaia di famiglie dovranno affrontare temperature gelide senza ciò che per molti di noi è scontato: un tetto sicuro, riscaldamento, coperte, vestiti caldi, cibo e medicine. Per chi ha perso tutto, ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, con ostacoli enormi e risorse quasi inesistenti. I nostri team sono sul campo, determinati a proteggere i rifugiati dal gelo, ma il tempo e le risorse stanno finendo". "Per questo - sottolinea - lanciamo un appello perchè le famiglie più vulnerabili in paesi come Siria, Ucraina e Afghanistan hanno bisogno di aiuto ora. Lo vediamo ogni giorno sul campo: anche un piccolo gesto può avere un impatto decisivo nella vita di una famiglia in fuga".

