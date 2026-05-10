Parroco e imam sul ring per l'inaugurazione di Boxe Piacenza

PIACENZA, 10 MAG - L'imam di Piacenza su un ring di pugilato che canta un brano di una sura del Corano a fianco del parroco che ha appena benedetto la palestra. È una delle immagini più significative dell'inaugurazione della nuova sede della Boxe Piacenza, società sportiva che ha trovato casa nel piccolo palazzetto dello sport della città. La singolare iniziativa riportata dal quotidiano piacentino Libertà. "Oggi più che mai lo sport è veicolo di integrazione sociale, razziale e perfino religiosa", hanno sottolineato salendo sul ring il parroco di Nostra Signora di Lourdes, don Giuseppe Lusignani, e l'imam di Piacenza Yassen Ben Thaabit. Il sacerdote ha letto il Vangelo e benedetto i locali, l'imam ha cantato un brano di una sura del Corano. La Boxe Piacenza è un felice melting pot di nazionalità (pugili da 15 nazioni) ma anche una società sportiva attenta al sociale e alle fragilità. Tra i presenti anche Maria Rosa Trucchi, consigliera dell'Associazione Parkinsoniani di Piacenza, assieme a Claudio Piria, colpito nel 2018 dal morbo e che fa parte del gruppo di persone che vengono in palestra per un'attività motoria preziosissima per combattere la malattia.