Parolin, Ranucci? 'Preoccupa clima di intolleranza'

CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - L'attentato a Sigfrido Ranucci è "fonte di grande preoccupazione, che ci possano essere atti di intimidazione nei confronti della libera stampa", "rischiamo sempre di più di vivere in un clima di intolleranza dove le libere espressioni non sono più accettate". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin a margine di un evento di Acs. "Noi vogliamo che tutti possano esprimere il loro punto di vista con rispetto, con oggettività, senza essere oggetto di questo tipo di minacce". "Quindi veramente siamo preoccupato di questo e vorrei dire anche che esprimiamo solidarietà a chi è stato oggetto di questa intimidazione".