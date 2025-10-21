Giornale di Brescia
Parolin, Ranucci? 'Preoccupa clima di intolleranza'

epa12372968 Vatican's secretary of state, Cardinal Pietro Parolin prays for the victims of the funicular crash at the site where the accident occurred, in Lisbon, Portugal, 13 September 2025.
CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - L'attentato a Sigfrido Ranucci è "fonte di grande preoccupazione, che ci possano essere atti di intimidazione nei confronti della libera stampa", "rischiamo sempre di più di vivere in un clima di intolleranza dove le libere espressioni non sono più accettate". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin a margine di un evento di Acs. "Noi vogliamo che tutti possano esprimere il loro punto di vista con rispetto, con oggettività, senza essere oggetto di questo tipo di minacce". "Quindi veramente siamo preoccupato di questo e vorrei dire anche che esprimiamo solidarietà a chi è stato oggetto di questa intimidazione".

CITTÀ DEL VATICANO

  3. Ricarica la pagina se necessario