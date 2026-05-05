Parolin 'può piacere o no ma il ruolo del Papa è predicare pace'

SAN GIOVANNI ROTONDO, 05 MAG - "Il Papa ha già risposto, io non aggiungerei nulla". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza. Per Parolin, Prevost "ha dato una risposta molto, molto cristiana dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige e cioè di predicare la pace". "Che questo possa piacere o non possa piacere è un discorso - ha sottolineato Parolin - capiamo che non tutti sono sulla stessa linea; però diciamo che quella è la risposta del Papa" e quindi "il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, la pace come direbbe San Paolo" in ogni occasione "opportuna e inopportuna'". "Anche di fronte a questi nuovi attacchi io non so se il Papa" risponderà, ha proseguito, "probabilmente non avrà occasione di rispondere perché quell'occasione", lo scorso 13 aprile quando il tycoon lo ha attaccato frontalmente per la prima volta, "c'era l'incontro coi giornalisti ma la linea rimane quella". Parolin faceva riferimento all'incontro con i giornalisti che hanno accompagnato Papa Leone nel viaggio in Africa.