Parolin, 'preoccupa la conflittualità, serve concordia per il bene comune'

CITTÀ DEL VATICANO, 26 MAR - "Siamo rimasti tutti un po' sorpresi nel vedere quella percentuale di persone che hanno votato al referendum e credo che veramente la saggezza sarebbe fare tesoro di tutto questo, ognuno dal suo punto di vista naturalmente perché evidentemente ci sono letture diverse sia della partecipazione che del risultato. Ma auspichiamo semplicemente che tutto questo possa aiutare ad una maggiore concordia ed una maggiore collaborazione sempre in vista del bene comune del Paese". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin a margine di un evento in Vaticano su Alcide De Gasperi. "Preoccupa la conflittualità che non serve per il bene del Paese. Quindi l'invito - ha aggiunto Parolin - è di approfittare di questo momento, che poi anche a livello internazionale è particolarmente complicato e doloroso, anche per cercare di creare una sinergia, ognuno dal suo punto di vista, ognuno con il suo contributo, ma per il bene del Paese". Alla domanda su quale sia la maggiore qualità di De Gasperi che possa aiutare la politica di oggi, Parolin ha risposto: "Il silenzio".