Parolin, lavoriamo tutti insieme per Casa sollievo della sofferenza

SAN GIOVANNI ROTONDO, 05 MAG - "Ognuno dal suo punto di vista, ognuno con le sue competenze cerchiamo di lavorare tutti insieme perché Casa sollievo della sofferenza possa continuare a essere quello che è stato". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza, l'ospedale voluto da San Pio a San Giovanni Rotondo (Foggia), rispondendo ai cronisti che gli chiedevano cosa dirà ai sindacati che incontrerà alle 14.30 per la vertenza relativa all'ospedale di San Pio. "Vorrei sentire da loro che cosa hanno da dirmi", ha specificato riferendosi alle organizzazioni sindacali. "In base alle loro domande, se ce ne sarà bisogno, modulerò anche le risposte ma - ha aggiunto- forse il messaggio è quello che abbiamo appena ricordato" ovvero "il fatto che si possa essere tutti insieme per raggiungere gli stessi scopi". "Sappiamo bene che quando ci sono situazioni anche di difficoltà, situazioni di crisi, l'importante è remare tutti nella stessa direzione", ha concluso.