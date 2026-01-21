Giornale di Brescia
Parolin, invitati al board of peace su Gaza, il Papa sta valutando

CITTÀ DEL VATICANO, 21 GEN - Il presidente degli stati Uniti Donald Turmp "sta chiedendo a vari paesi di partecipare, mi pare di avere letto che anche l'Italia sta riflettendo se aderire o meno. Anche noi abbiamo ricevuto questo invito, il Papa ha ricevuto l'invito e stiamo vedendo che cosa fare, stiamo approfondendo" si tratta di "una questione che esige un po' di tempo per dare la risposta". Lo dice il segretario di stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin a margine di un evento. Rispondendo alla richiesta dei giornalisti di commentare le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sulla direzione che sta prendendo l'Europa, il Segretario di Stato vaticano, all'evento organizzato da Osservatorio for Independent Thinking, ha detto: "E' un suo punto di vista che posso dire? Basta rispettare il diritto internazionale. Credo che sia questo l'importante al di là dei sentimenti personali, che sono legittimi, ma bisogna rispettare le regole della comunità internazionale". "Queste tensioni" con l'Europa, ha aggiunto commentando il primo anno di presidenza Trump, "non sono salutari, la situazione internazionale è grave. Importante sarebbe eliminare le tensioni e discutere questioni controverse senza entrare in tensione"

CITTÀ DEL VATICANO

