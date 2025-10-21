Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Parolin, coloni contro cristiani in Mo, 'inaccettabile'

Il Segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, celebra la santa messa della solennita di Santa Monica, presso la basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, Roma, 27 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI
Il Segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, celebra la santa messa della solennita di Santa Monica, presso la basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, Roma, 27 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI
AA

CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - La Santa Sede ritiene inaccettabile il comportamento dei coloni contro i cristiani in Cisgiordania. "Il problema è molto complesso, non riusciamo a capire perché i cristiani che vivono la loro vita normale sono oggetto di tanto accanimento. Parlare di persecuzione è un po' problematico ma sicuramente sono situazioni che non possiamo accettare". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, a margine di un evento di Acs, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se si può parlare di persecuzione per i cristiani in Cisgiordania.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario