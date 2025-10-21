Parolin, coloni contro cristiani in Mo, 'inaccettabile'
Il Segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, celebra la santa messa della solennita di Santa Monica, presso la basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, Roma, 27 agosto 2025. ANSA/ANGELO CARCONI
CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - La Santa Sede ritiene inaccettabile il comportamento dei coloni contro i cristiani in Cisgiordania. "Il problema è molto complesso, non riusciamo a capire perché i cristiani che vivono la loro vita normale sono oggetto di tanto accanimento. Parlare di persecuzione è un po' problematico ma sicuramente sono situazioni che non possiamo accettare". Lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, a margine di un evento di Acs, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se si può parlare di persecuzione per i cristiani in Cisgiordania.
