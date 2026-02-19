Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Parodi (Anm), se passa la riforma avremo una democrazia diversa

AA

TORINO, 19 FEB - "Non voglio essere portatore di visioni catastrofiche come quelle di chi, sbagliando, dice che se al referendum vincono i Sì l'Italia non sarà più un Paese democratico. Resterà un Paese democratico, ma sarà una democrazia diversa". Lo ha detto Cesare Parodi, presidente dell'Anm, ieri sera a Torino nel corso di un incontro pubblico promosso dal comitato 'Giusto dire No'. "Sarà una democrazia diversa - ha aggiunto - da quella costruita dai nostri padri costituenti, sulla quale ho giurato e alla quale sono sinceramente tanto affezionato. Secondo me rappresenta il perfetto equilibrio fra i poteri. Le credo, le voglio bene e voglio difenderla fino in fondo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario