Parodi (Anm), se passa la riforma avremo una democrazia diversa

TORINO, 19 FEB - "Non voglio essere portatore di visioni catastrofiche come quelle di chi, sbagliando, dice che se al referendum vincono i Sì l'Italia non sarà più un Paese democratico. Resterà un Paese democratico, ma sarà una democrazia diversa". Lo ha detto Cesare Parodi, presidente dell'Anm, ieri sera a Torino nel corso di un incontro pubblico promosso dal comitato 'Giusto dire No'. "Sarà una democrazia diversa - ha aggiunto - da quella costruita dai nostri padri costituenti, sulla quale ho giurato e alla quale sono sinceramente tanto affezionato. Secondo me rappresenta il perfetto equilibrio fra i poteri. Le credo, le voglio bene e voglio difenderla fino in fondo".