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Parodi (Anm) 'la magistratura non è contropotere, è un presidio'

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ROMA, 14 MAR - "La nostra credibilità non nasce da dichiarazioni o da reazioni emotive: nasce dalla coerenza con cui, ogni giorno, teniamo insieme il dubbio e il servizio, la misura e la responsabilità. La magistratura non è un contropotere. È un presidio. L'ultimo chilometro della democrazia, quello in cui il cittadino chiede protezione di fronte al sopruso. Se cede questo chilometro, il cittadino resta solo". E' quanto afferma il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, nel corso del suo intervento al XXV congresso di Magistratura democratica.

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