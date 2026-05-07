Parmitano, buon momento per accelerare su aerospazio in Italia e Torino

TORINO, 07 MAG - "L'aerospazio è un settore trainante, certamente è un settore in crescita, le previsioni indicano che sarà un elemento fondamentale dell'economia mondiale nei prossimi anni. È sicuramente un buon momento per premere sull'acceleratore anche qui in Italia, qui a Torino, dove l'industria è già presente" con "una esperienza". Così ai cronisti Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, sul futuro industriale di Torino, dopo aver precisato: "Non sono un esperto di industria, non sono un esperto di economia. Lo vedo da operatore". "Direi - ha spiegato a margine di un incontro con degli studenti, organizzato dalle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo in collaborazione con l'Esa - che specialmente Torino è già protagonista della dell'esplorazione spaziale, dell'industria aerospaziale con un'esperienza che parte già dalla Stazione spaziale internazionale, prima ancora con le spedizioni degli Space Shuttle, ricordo i famosi pmm, questi moduli multiuso sono stati costruiti qui a Torino e quindi si tratta di un'esperienza pluridecennale anche nel campo dell'aerospazio". "Ritengo - ha detto Parmitano - che Torino sia comunque un centro ancora importante per l'automotive. Non credo che sia qualcosa da lasciare indietro: sicuramente le nuove tecnologie, soprattutto l'ibrido o la ricarica elettrica da parte di motori al ciclo Atkinson che sono estremamente efficienti con consumi sempre più bassi, in un momento in cui vediamo tutti che l'energia è al centro di vari contenziosi. Credo che su questo bisogna ancora investire come Italia, qui a Torino con la sua esperienza pluridecennale di costruzione".