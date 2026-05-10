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Parlamentare iraniano minaccia gli Usa, 'la nostra moderazione è finita'

TEHERAN, 10 MAG - Il portavoce della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano ha avvertito gli Stati Uniti contro qualsiasi attacco alle navi nelle acque del Golfo, affermando che la moderazione dell'Iran è finita. "La nostra moderazione è finita da oggi. Qualsiasi attacco alle nostre navi provocherà una risposta iraniana forte e decisa contro le navi e le basi americane", ha dichiarato Ebrahim Rezaei in un post su X.

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