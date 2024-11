Parla la fidanzata di Ramy, 'vogliamo sapere perché'

MILANO, 29 NOV - "Non vogliamo niente, non cerchiamo soldi, niente, vogliamo solo giustizia e verità, vogliamo sapere cosa è successo al nostro Ramy. Vogliamo sapere se ce l'hanno portato via, se ce l'ha portato via davvero qualcuno, vogliamo delle risposte perché adesso abbiamo solo un grande punto di domanda". Lo ha detto la fidanzata di Ramy, Neda, 19 anni, in un video realizzato dal presidente della comunità egiziana, Aly Harhash: "Se c'è qualcuno che ha sbagliato - ha aggiunto - paghi". Neda lo descrive come un ragazzo che si svegliava alle sei del mattino, tornava alle sei di sera, lavorava, era stanco, nel fine settimana usciva con gli amici "andava a mangiare qualcosa, faceva un giro e tornava a casa". Anche Neda, come già i genitori del 19enne, ha espresso fiducia nell'operato della magistratura: "Sono convinta ora come ora che la magistratura ci farà sapere, che sono dalla nostra parte. Chiediamo all'autorità solo di essere sinceri. E se qualcuno ha sbagliato che paghi, anche Ramy ha fatto i suoi errori e adesso sta pagando". "Io non troverò mai più nessuno come Ramy - ha detto visibilmente scossa - non la supererò mai...".