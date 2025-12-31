Parigi vuole vietare i social ai minori di 15 anni

ROMA, 31 DIC - La Francia vuole seguire l'esempio dell'Australia e vietare l'uso dei social media - da Facebook a Instagram, da Snapchat a TikTok e YouTube - ai minori di 15 anni. Lo riporta Le Monde, secondo cui una bozza del provvedimento è già pronta e dovrebbe approdare in Parlamento all'inizio del nuovo anno. Il divieto scatterebbe dal settembre del 2026 ed è fortemente voluto dal presidente Emmanuel Macron, da tempo in pressing perché il 'modello Australia' (dove da dicembre i social sono interdetti ai minori di 16 anni) venga adottato anche in Francia. L'obiettivo non è solo impedire l'accesso alle piattaforme ai minori di 15 anni, ma anche quello di vietare gli smartphone nei licei, dove studiano ragazzi dai 15 ai 18 anni. I telefoni portatili sono stati già banditi dalle scuole elementari e medie.