Parigi smentisce il dispiegamento portaerei Charles de Gaulle in Mediterraneo

PARIGI, 02 MAR - Lo stato maggiore delle forze armate francese ha smentito oggi il dispiegamento del gruppo aeronavale francese - con la portaerei Charles de Gaulle - verso il Mediterraneo. L'ipotesi era circolata ieri, rilanciata dai media francesi. "Non ci sono cambiamenti", ha invece precisato una fonte della Difesa. Tuttavia, le forze armate valutano un rafforzamento delle basi francesi nella regione del conflitto, sia in Giordania, sia negli Emirati arabi. La portaerei Charles de Gaulle, dopo uno scalo in Svezia, si trova ora nel nord Atlantico.

